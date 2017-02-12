المجبر: عهد عون تبنى عليه الامال

شدد الدكتور جيلبير المجبر على ان شمس العدل والحرية والمساواة قد غابت عن لبنان وقد غابت ايضا شمس الوطنية والانسانية والامان في بلد سكانها سيهاجرونها او بالاحرى هجروها اصلا الى بلاد اخرى طالما لم يبقى من باريس الشرق الا الفوضى والطمع والجشع والباحثين عن لقمة عيش في كومة قمامة او الوقوف في احدى الشوارع او حتى الاستماء امام احدى ابواب المستشفيات طالبين الحياة وهي الحد الادنى من حقوق هذا الشعب في العيش.

وفي بيان له، سأل:”هل المطلوب ان يذل و يهان الشعب اللبناني ويكون جافيا حافيا امام منازل الزعماء والمليشيات والقادة لينال الرضى ويستطيع البقاء في وطن بات لونه كئيب ورائحته كريهة وتاريخ قاداته اسود؟”، قائلا:”ان استعباد شعبه بات في الدرجة الاولى من شلة لا تنطق بالحق والمساواة ولا تعرف معنى الضمير الانساني لهذه الدولة و قادتها هي باطلة عاطلة عارا على لبنان”، مضيفا:”ان اخطار هذه الازمة وان لم تعالج في اسرع وقت ممكن عندها ستنتشر الفوضى في لبنان مثل النار في الهشيم وستبلغ حدودا قياسية بالغة الخطورة وسيجعل لبنان يرسخ تحت وطأة الانهيارات والانكسارات والأزمات من كل ناحية وصوب، عندها سيصبح لنا بقايا وطن بقايا لبنان”.

وشدد على ان عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وشعاره “التغيير والاصلاح” هو عهد تبنى عليه الامال والاحلام ولكن ليس المطلوب ولا الرجاء ان يكون احلاما شكلية او شعارات بل يجب ان يكون هناك تغيير ملموس واصلاح جبري حقيقي واقعي يلتمسه المواطن اللبناني في حياته اليومية وفي نظرته الى حاضره وكرامة عيشه ومستقبل ابنائه، كذلك الامر بالنسبة لملف الفساد المستشري والمتجبر في لبنان دون استثناء فيجب على الفاسد ان يكون مكانه الطبيعي في السجن للجرائم الكثيرة التي يرتكبها بحق اللبنانيين فهو شأنه شأن السارق والقاتل يسرق لقمة عيش وكرامة الشعب اللبناني ويقتل به الامل وحب الحياة ولكن لم يسلبه الارادة وحب الوطن والانتماء، معتبرا ان الحلول يجب ان تكون جذرية بدءا بمحاسبة رأس الهرم لكي تستقيم البلد وكي تستقيم الدولة وتوضع على السكة الصحيحة، ولكن للاسف كيف سيكون هناك اصلاح وكيف سيكون هناك تطهير لهذا البلد وكل اموره تدار بالتسويات والمحسوبيات والثقافات التي خربت البلد وصدرت لنا اسوء نماذج حكام و قادة الى لبنان.

وسأل:”الى متى ستبقى حالة الفلتان والفوضى مهيمنة على لبنان؟ والى متى ستبقى لغة البلطجة متفوقة على لغة العقل والتطهير والانسانية؟ والى متى ستبقى هذه الدولة خرساء بكماء لا تنطق بالحق ولا تعرف الا الباطل؟ والى متى سيبقى عهد المليشيات سائدا وسيورث من جيل الى جيل؟، هل نحن في حلم اسمه لبنان؟ هل نحن في حلم يستحيل نيله من تحقيق دولة القانون والقضاء النزيه العادل ودولة المؤسسات القوية؟ هل نحن امام وهم تحقيق دولة السيادة والحرية والكرامة الانسانية؟، قائلا:”انها اسئلة وهواجس كثيرة هي برسم الدولة والحكومة اللبنانية”.

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