حاكم دبي: أؤمن بالمؤامرات..وحكومات أمريكا دمرت أخطأت

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الاحد أنه يؤمن بنظرية المؤامرة، منتقدا الحكومات الأمريكية السابقة التي دمرت العراق ودعمت الربيع العربي.

وقال خلال جلسة حوارية عقدت ضمن القمة العالمية للحكومات “أؤمن بالمؤامرات، وإذا كنتم تعتقدون أن الدول لا تتآمر على بعضها البعض فأنتم على غير دراية.. يتآمرون عليك لأنك تخطط بحكمة لمصلحة بلدك وشعبك، ويحاربونك لذلك..”.

وأضاف “المؤامرات موجودة ومنذ(بدء) التاريخ و(ستبقى) إلى آخر الزمان .. ولكن لا نستطيع القاء اللوم على المؤامرات.. يجب أن تجتهد وتحاول أن تصل لما تريد في ظل وجود المؤامرات .. فهي موجودة، وبلادنا تعرضت للعديد من المؤمرات والانتقادات والحرب الإعلامية، وتعرضت لحرب اقتصادية، ولكن لم نتوقف، وما تزيدنا المؤمرات إلا إصرارا”.

وحول مستقبل العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعلاقة مع الرئيس دونالد ترامب قال الشيخ محمد آل مكتوم إن “علاقاتنا مع دول وحكومات وليست مع أفراد.. الرئيس الجديد سنتحدث معه وسنعطيه آراءنا، وعلاقتنا ستبنى بناء على مصلحة بلدنا وشعبنا.. وإذا قلنا أن الحكومات السابقة في أمريكا ارتكبت أخطاء أقول نعم.. منها تدمير العراق وتأييدها الثورات العربية .. ونسأل كم خسرت أمريكا في حرب العراق وخسر العراق بالغزو؟ وبدلا من تحويل العراق إلى بلد نموذجي للشعب العربي وهذا ما قيل.. تراجع العراق وأصبح المثل السيء”.

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