“قوات التحالف” تمنع وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة

منعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول الى مينائي الحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر السعودية قوله: “إن قوات التحالف اعترضت 3 سفن، وهي “فولك بيوتي ديزل”، و”فولك الجنت ديزل وبترول”، و”ليدي سارة بترول”، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة”.

وأضاف المصدر أن قوات التحالف احتجزت أيضا سفينتي “أم أر ناتوليس ديزل” و”سلاوان ديزل” في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى التابع لمديرية الصليف في الحديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع السفن في هذه المنطقة تخضع، منذ إطلاق التحالف العربي عملياته في اليمن في 26 آذار/مارس 2015، للتفتيش الدقيق في جيبوتي من قبل الأمم المتحدة، وتمنح بعد ذلك تصريحا من قوات التحالف للتوجه إلى الموانئ اليمنية.

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