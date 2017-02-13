عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 13-02-2017:

العناوين

“النهار”:

خريطة نصرالله للحكومة قد تتحوّل “لاءات” – عون يوضح كلامه عن الجيش والمقاومة

القوات التركية تقاتل في وسط الباب والمعارضة أعلنت وفدها إلى جنيف

أميركا طردت مهاجرين غير شرعيِّين وترامب يدرس مرسوماً جديداً للهجرة

“الأخبار”:

أزمة النفايات.. فوضى الخطط مجدداً

نصرالله: لا للضرائب

عون ولافروف يثبّتان دور حزب الله ضد إسرائيل والارهاب

“البناء”:

لافروف يحمل ملف قتال حزب الله للإرهاب للمفاوضات مع الأميركيين

عون يناقش في القاهرة وعمّان المشاركة السورية في القمة العربية

نصرالله: تغيّر مسار الحرب في سورية… وفتح باب عودة النازحين

“الجمهورية”:

نصر الله يتقاطع وعون على “النسبية”

قنبلة النازحين

هل سيصدق وعد الأ 10 أيام؟

“اللواء”:

نصر الله يتبنى النسبية.. ومشروع ميقاتي يشق طريقه

برّي: لإقرار قانون إنتخاب عصري.. وحدتنا مظلّة وطنية لمواجهة الإرهاب

أردوغان يُعلِن دخول الجيش التركي مدينة الباب والسيطرة عليها «مسألة وقت»

“الديار”:

نصرالله : لماذا الحديث مع صانعي «داعش» ومُكابرة الحكومة في الحديث مع دمشق؟

8 أيام أمام دعوة الهيئات الناخبة… ولا انتخابات في 21 ايار

كلّ يُريد النسبيّة على هواه.. التعيينات الأمنيّة ستحصل ويلفّها الصمت

“المستقبل”:

غوتيريس: السعودية عماد الاستقرار في المنطقة

باسيل: بعد 21 شباط قانون الانتخاب مسؤولية رأس الدولة

النواب العرب يعيشون «إحدى اسوأ دورات» الكنيست الإسرائيلية

الأسرار

“النهار” – أسرار:

وزيع الحماية …

طلب الرئيس عون إعادة النظر في توزيع العسكريّين والأمنيّين الذين يتولّون حماية سياسيّين ومسؤولين وقضاة والتزام القانون قدر الامكان.

ملاحقة بعيدة …

تبيّن أن الأجهزة الأمنيّة فضّلت ملاحقة الخاطفين خارج أماكن سكنهم المعتاد تجنّباً لمواجهات مع أقاربهم وذويهم.

فصل السلسلة …

يتحدّث نواب عن وجوب فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة إذا شكّلت سبباً لعرقلة إقراره.

“البناء” – خفايا:

توقع نائب بارز ألا يحتاج مشروع قانون الموازنة، بعد أن تحيله الحكومة إلى مجلس النواب، إلى الكثير من الوقت لمناقشته لأنّ كلّ الكتل الأساسية في المجلس ممثلة في مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يناقش المشروع بالتفصيل… إلا أنّ النائب المشار إليه لم يعط جواباً عند سؤاله عن قطع الحساب المتعلق بالسنوات السابقة، وخصوصاً التجاوزات والمخالفات التي حصلت في زمن حكومة السنيورة البتراء…!

“الجمهورية” – أسرار:

يُتابع مُراقبون بإهتمام تعامُل شخصية شمالية بارزة مع ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً بعد خلط الأوراق الإنتخابية الناتج من «قنبلة» مرجعية كبيرة من جهة والإشكالات المتكررة بين أنصار هذه الشخصية وأنصار تيار فاعل في المنطقة.

تجَنَّب تيار فاعل الحديث عن موضوع حسّاس تناوله مرجع رسمي حتى لا يُسبّب توتراً بينهما.

توقفت مصادر مقر رسمي عند زيارة قامت بها وزيرة أوروبية لرئيس كتلة نيابية دون سواه من القيادات السياسية.

“اللواء” – أسرار:

لغز

توقعت استطلاعات أولية أن تشهد طرابلس ودوائر شمالية أخرى معارك انتخابية حامية في حال فشلت مساعي الائتلاف بين القوى السياسية الأساسية في الفيحاء!

غمز

لم تتم صفقة بيع صحيفة شخصية نقابية سابقة لمصلحة مشروع صحفي قيد الدرس وذلك خلافاً لما اشيع في الأسابيع الأخيرة!

همس

تبين أن اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة سابق ووزير سابق في صالون موفد عربي كان مجرّد صدفة نتيجة تقارب توقيت الموعدين وتتابعهما!

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