عملية نوعية للجيش السوري في دير الزور

نفذت وحدة من الجيش السوري عملية نوعية ضد تجمع لمجموعة من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية غرب مطار دير الزور.

وأفادت مصادر عسكرية في دير الزور بأن العملية أسفرت عن “تدمير رشاش ثقيل والقضاء على معظم أفراد المجموعة في محيط لواء التأمين الإلكتروني” غرب المطار جنوب المدينة.

وتكبد تنظيم “داعش” الإرهابي أمس خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

كما تصدت عناصر مجموعات الدفاع الشعبية لاعتداء إرهابيين من تنظيم “داعش” بنيران رشاش ثقيل على عدد من الأهالي في محيط قرية بارك بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وتتخذ التنظيمات الإرهابية من المناطق المتاخمة لمحافظة السويداء منطلقاً للأعمال الإرهابية ضد المدنيين في القرى المجاورة وتعمل وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على التصدي لمحاولات الاعتداء والتسلل وقطع طرق إمداد تلك التنظيمات ومنعهم من استغلال المساحات الشاسعة للبادية السورية المفتوحة على الحدود الأردنية والعراقية لنقل الأسلحة والذخيرة.

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