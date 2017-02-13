نصر الله في دمشق!

تداول نشطاء مؤيدون للدولة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبراً مفاده أن السيد حسن نصر الله قام بزيارة إلى العاصمة دمشق في يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الصحيفة “النهار” اللبنانية، إن معلومات ترددت عن قيام السيد حسن نصر الله بزيارة لدمشق أخيرًا، وتشاوره مع المسؤولين السوريين بما يتعلق بآخر المستجدات الإقليمية قبيل القائه لخطابه.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من الجانب السوري أو اللبناني لتأكيد الزيارة أو نفيها.

يذكر أن تحركات السيد حسن نصر الله سرية للغاية، خصوصاً مع النهم الإسرائيلي المستمر لمحاولة اغتياله.

مصدر متابع للشأن السياسي السوري قال للحدث نيوز: فيما لو كان الخبر صحيحاً فإن زيارة السيد لدمشق بهذا التوقيت ستكون مصدر دعم كبير للشعب السوري الذي يكن للسيد نصر الله كل الود بوصفه أول من ساند الدولة السورية والجيش السوري عسكرياً ومعنوياً ضد الإرهاب الذي تتعرض له سورية منذ عام 2011.

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