القوات تريد «مصالحة» سكاف

كشفت جريدة “الأخبار” أن القوات بدأت، بنحو غير رسمي، توجيه رسائل إلى ميريام سكاف للتحالف انتخابياً وعدم تكرار تجربة “البلدية”.

وأوضحت المصادر أنّ سكاف “تلّقت رسائل عدّة من القوات، تعرض عليها التحالف معها. وتحاول القوات إقناع سكاف بأنّ هذا المقعد ستورثه لابنها في المستقبل”. ردّ رئيس الكتلة الشعبية، بحسب المصادر، كان نفس الموقف الذي تُردّده منذ فترة. أخبَرَتهم أنّ “حساباتها لا تقوم على أساس ضمان مقعد لها أو لابنها وأنها تسعى إلى تمثيل الكتلة الشعبية، وليس شخصها. لذلك، لن تتنازل عن مطلبها بثلاثة مقاعد على الأقل”.

تتحدث المصادر عن سكاف قبل البلدية “التي لم تكن خبيرة في السياسة ووجدت نفسها فجأة في منطقة صعبة”، وسكاف بعد البلدية “التي تحاول أن تُفكر بعقلانية أكثر وتدرس خطواتها”. تتصرّف من موقع القوة “لأنها مرتاحة على وضعها، فمقعدها مؤمّن أياً يكن القانون الذي سيُعتمد، لماذا إذاً لا تتمسك بخيار المواجهة إذا لم تُلبّ شروطها؟” ليست القوات وحدها من تحاول إقناع سكاف بالتوافق، “أحد المسؤولين التنظيميين الرفيعي المستوى في تيار المستقبل طلب من أصدقاء مشتركين إقناعها بالاكتفاء بمقعد واحد على اللائحة التوافقية”. طلب المسؤول المستقبلي سقط قبل الوصول إلى مسامع السيّدة “لأن موقفها من هذا الموضوع ثابت”.

من جهتها، تؤكد مصادر مقربة من الكتلة الشعبية أنّ رئيستها تلقت رسالة من صديق مشترك بينها وبين القوات مفادها أنّ “سمير جعجع يبحث عن طريقة للتفاهم مع سكاف. إلا أنّ أي عرض جدي من جانب معراب لم يُقدّم حتى الساعة”. سكاف تتصرّف على قاعدة أنّ “اليد ممدودة للجميع، باستثناء آل فتوش الذين لا يوجد تواصل معهم”. من هنا، تبرز العلاقة الجيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، “فتتكل سكاف على نهجه الإصلاحي وعمله من أجل إقرار قانون جديد يضمن صحة التمثيل”. ولكن، “لن تتنازل عن حقها بثلاثة نواب لأنها تعتبر أنّ الأحزاب لم تتمكن من تقديم شيء لزحلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

