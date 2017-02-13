ماذا وراء انفجار “أركويت” بالخرطوم؟

عثرت سلطات الأمن السودانية، الأحد 12 فبراير/شباط، على مواد لصنع متفجرات وجوازات سفر أجنبية، خلال مداهمتها شقة جنوب العاصمة الخرطوم للتحقيق في ملابسات انفجار صغير.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية السودانية أن قنبلة انفجرت أثناء محاولة شخص تجميعها، ما أدى إلى إصابته بجروح، مضيفا أن المشتبه به في الحادثة ذهب بنفسه إلى مستشفى قريب، إلا أنه غادره بعد أن اشترط الطاقم الطبي إبلاغ الشرطة قبل معالجته.

وتجري الشرطة عملية بحث عن المشتبه به أو أي أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بالحادثة، فيما لم يتم القبض على أي شخص في هذه القضية حتى الآن.

ونقل موقع شبكة “بي بي سي” عن سكان محليين قولهم :”إن العديد من المصريين والصوماليين والسوريين يعيشون في شقق في المبنى الذي داهمته الشرطة”.

وكانت لجنة دعم السوريين أفادت عقب مسح أجرته، في يوليو/تموز 2015، بأن أكثر من 100 ألف سوري يعيشون في السودان.

من جهة أخرى، قال موقع “سودان تربيون” إن الشرطة طوقت أحد شوارع الحي 46 بمنطقة أركويت، وأقامت حواجز على مسافة 80 مترا بطول الشارع.

ونقل الموقع عن بيان للشرطة “أن شرطيا كان قريباً من موقع الحادث، فجر الأحد، أبلغ غرفة النجدة بأنه سمع صوت انفجار بسيط بضاحية أركويت جنوبي الخرطوم تأكد لاحقا أنه صادر من شقة في إحدى البنايات بالمنطقة”.

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