لأول مرة…الرياض تدشن صالة للفرسان بمطار القاهرة

تدشن الخطوط الجوية السعودية، الاثنين 13 فبراير/شباط، صالة للفرسان بمطار القاهرة الدولي، وهي الأولى من نوعها خارج المملكة.

وقال صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن صالات الفرسان توفر للضيوف المميزين بالخطوط السعودية خدمات مميزة ومتكاملة، مشيرا إلى التوجه للتوسع في هذه الصالات، تنفيذا لاستراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة للضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

وأكد الجاسر أن صالة الفرسان التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، جهزت بمناطق أعمال مزودة بالخدمات والأدوات اللازمة لتكون مكانا مثاليا لإدارة ومتابعة أعمال المسافرين. منوها بأن الصالة تتسع لـ 250 مسافرا على أن يرتفع العدد إلى 300 .

وتحتوي الصالة على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار، و خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال مع غرف للأطفال، وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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