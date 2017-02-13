بالصورة: أردني انضم للنصرة فجر نفسه في درعا

تصدى الجيش السوري لاعتداءات مسلحي ” النصرة” على أحياء المنشية وحميدة الطاهر وساحة بصرى والمؤسسة بدرعا وسيطر على الموقف بعد الحاق خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.

وأحبط الجيش يوم أمس هجوماً لمسلحي “جبهة النصرة” على حي المنشية في مدينة درعا، وبحسب مصادر ميدانية فإن هجوم النصرة تم بواسطة 33 آليات “بي أم بي” مفخخة، وتفجير نفق بعشرة أطنان من المواد الشديدة الانفجار بالتزامن مع اندفاع أعدادٍ كبيرة من المسلحين باتجاه مواقع الجيش السوري حيث دارت اشتباكات عنيفة تكبّد فيها المهاجمون ما لا يقل عن 20 قتيلا بينهم المسؤول العسكري لـ”جبهة النصرة” في درعا المدعو “أبو ريان المهاجر” وهو من مدينة معان الاردنية.

تنسيقيات المسلحين نعت المدعو “أبو ريان المهاجر” وقالت أنه نفذ أول عملية تفجيرية في ما أسمته معركة “الموت ولا المذلة” على أطراف حي المنشية في مدينة درعا، والتي أعلنتها غرفة عمليات “البنيان المرصوص” يوم الأحد 12 شباط.

كما تحدثت تنسيقيات أخرى عن مقتل الناشط الإعلامي التابع للمعارضة السورية المدعو باسل الدروبي، الذي كان يقاتل إلى جانب المسلحين في هجومهم على حي المنشية بدرعا.

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