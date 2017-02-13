غداً.. يمنع مرور السيارات في هذه الطرقات !

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه الساعة 16.00 من تاريخ 14/2/2017، سيتم إحياء الذكرى السنوية الثانية عشر لإغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه في مجمع البيال / بيروت. لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: منع وقوف ومرور السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من تاريخ 14/02/2017 ولحين الانتهاء، على الطرقات التالية: – تقاطع جامع عين المريسة وصولاً حتى تقاطع تمثال المغترب (على المسلكين)، شارع ميناء الحصن، السان جورج لغاية جامع عين المريسة (محيط الشعلة)، شارع فوش، اللنبي، فرنسوا الحاج، ويغان (البلدية)، مدخل البيال ومحيط الاحتفال، من تقاطع جورج حداد / الجميزة حتى الطريق البحرية، من ساحة رياض الصلح حتى تقاطع جامع الأمين، ساحة الشهداء، طالبة “أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة”.

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