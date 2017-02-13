لافروف وتيلرسون سيبحثان الوضع السوري في ألمانيا

رجح دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون خلال مشاركتهما في سلسلة اجتماعات دولية بألمانيا.

وأوضح ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، في تصريح صحفي، الاثنين 13 فبراير/شباط، أن اللقاء المقبل بين الوزيرين سيتناول مسائل العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية، ولاسيما الوضع في سوريا، وذلك خلال مشاركتهما في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين المقرر في بون في 16-17 فبراير/شباط، ومؤتمر ميونيخ للأمن المقرر في 17-19 فبراير/شباط الحالي.

وسيكون ذلك أول لقاء بين لافروف وتيلرسون، الذي تولى منصبه الشهر الماضي بعد تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموافقة الكونغرس الأمريكي على ترشيحه.

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