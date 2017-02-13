تحميل أول ناقلة نفط من منصة جديدة في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن منصة تخزين وتفريغ عائمة جديدة قامت بتحميل أول ناقلة بترول من حقل البوري البحري النفطي الليبي.

ووصلت المنصة الجديدة المصنوعة في كوريا الجنوبية، إلى موقعها في ميناء غزة الليبي خلال مايو/ أيار 2016، وبدأت بضخ النفط الخام في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. وتبلغ مساحة المنصة التي تحل مكان منصة إيطالية متهالكة، نحو21600 متر مربع.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن المشروع يهدف إلى توفير سعة تخزينية كبيرة من النفط الخام لحقل البوري، والتي تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل من النفط الخام.

ويصل إنتاج النفط في ليبيا إلى 700 ألف برميل يوميا، منذ استئناف تشغيل حقل الشرارة الرئيسي في غرب البلاد، فيما لا يزال حقل الفيل ثاني أكبر الحقول الغربية مغلقا بسبب سيطرة المتمردين عليه.

ويدير حقل البوري شركة “مليتة” للنفط والغاز، علما أنه مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

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