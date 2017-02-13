هل تخطط بريطانيا لعملية برية ضد داعش في سوريا؟

13 فبراير, 2017 - 12:41 مساءً المصدر: نوفوستي
هل تخطط بريطانيا لعملية برية ضد داعش في سوريا؟

أعلن غاريت بيلي، الممثل البريطاني للشأن السوري أن بلاده لا تنوي القيام بعمليات برية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا، بحسب نوفوستي الاثنين 13 فبراير/شباط.

وأوضح بيلي في تصريح صحفي لوكالة نوفوستي أن مسألة توسيع المشاركة البريطانية ضد “داعش” في سوريا مرتبطة بالحاجة الملحة لذلك ، مذكرا أن المملكة المتحدة تساهم في العمليات الجوية ضد الإرهابيين في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وبحسب المسؤول البريطاني فإن لندن تلعب دورا هاما في حل الأزمة السورية، حيث شاركت في صياغة بيان جنيف، وإنشاء المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأضاف بيلي أن بريطانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات الإغاثية للشعب السوري، مشيرا إلى أنها أنفقت 2.3 مليار جنيه استرليني كدعم مالي.

المصدر: نوفوستي
13 فبراير, 2017

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