السيسي لـ عون: “قريبا سأكون في لبنان”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره اللبناني ميشال عون، “أن العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا هي تتويج للتواصل القائم بين الشعبين اللبناني والمصري”. وهنأ “الشعب اللبناني على استكمال الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة”، معلناً “أن مصر كانت أول من رحب بالتسوية السياسية التي صنعت في لبنان بعيدا عن تدخلات الدول الخارجية”.

وأوضح أنه تم البحث في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتطرق إلى القضايا الإقليمية كالإرهاب والأزمة السورية، مشددا على أن “مصر ستواصل دعمها للجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب”.

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