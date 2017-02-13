عون: هذا هدف زيارتي إلى مصر

دعا الرئيس ميشال عون، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيارة لبنان، قائلاً: “زيارتي اليوم هي للتأكيد على علاقات الأخوة بين البلدين”.

عون وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المصري، أوضح أنه تم التطرق إلى الوضع العام الملتهب في الشرق الأوسط، وقال: “الآمال المعقودة على دور مصر كبير جدا، مصر الإعتدال والإنفتاح يمكنها اطلاق مبادرة انقاذ عربية لمحاربة الإرهاب الذي عانينا منه في لبنان ومصر كما ان العنف لا يمكن ان يرسي سلاما بل يباعد الحدود ويفاقم الانقسامات”، مؤكدا ان “لا خلاص لبلدينا إلا بالتضامن الكامل لمواجهة الإرهاب”.

وتابع: “أكدنا ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل بما يضمن للشعب الفلسطيني حق العودة وإقامة دولته”، موجها الشكر الى مصر لدعمها لبنان في كل الظروف ووقوفها إلى جانبه.

كما أكد عون “ضرورة توطيد أنشطة اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة”.

وختم عون موجها دعوة رسمية للرئيس المصري لزيارة لبنان، ورد السيسي شاكرا عون على دعوته، وقال: “قريبا سأكون في لبنان”.

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