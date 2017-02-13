إجراءات جديدة لتنظيم داعش في الرقة

أصدر تنظيم داعش الإرهابي قراراً جديداً يقضي بحصول المدنيين في مدينة الرقة على إذن مسبق للخروج من المدينة إلى باقي مناطق سيطرته.

وخص التنظيم في قراره العائلات بالحصول على إذن مسبق مؤكداً أنه سيقوم باعتقال كل من يحاول الخروج من مناطق سيطرته بدون حصوله على الأذن الأمني.

وبحسب تنسيقيات المسلحين سيطبق القرار في مدينة الرقة على خروج المدنيين من الرقة إلى الموصل وبالعكس، وتأتي هذه الخطوة بغرض حبس السكان في مناطق سيطرة التنظيم لاستخدامهم كدروع بشرية مثلما يحدث في مدينة الباب والتي يقتل فيها المدنيون بسبب منع داعش خروجهم منها.

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