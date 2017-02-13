الجيش السوري: “طقة” مفتاح و”منفتح” الباب

واصل الجيش السوري والحلفاء وبدعم من الطيران الروسي التقدم في ريف حلب الشرقي، حيث سيطر الجيش على قرى جديدة إثر اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش اضطر على إثرها إلى الانسحاب من مواقعه بالقرب من مدينة الباب.

وأكد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش السوري على قرى ابو جبار و المغارة بريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي تكبد خلالها خسائر فادحة.

وفي وقت سابق من يوم انطلقت مجموعات الجيش المتمركزة في بلدة رسم السرحان نحو مواقع تنظيم داعش في القرى المحاذية لها من الجهة الشرقية لتتمكن من السيطرة على قرى خربة الجحاش والمنصورة والجديدة بعد معارك عنيفة تكبد خلالها التنظيم مزيداً من الخسائر البشرية والعسكرية، وهو ماسهل التقدم الجديد للجيش السوري اليوم.

وبهذا التقدم الجديد تتقلص المساحة التي تفصل الجيش السوري عن مدينة الباب إلى أقل من 1.5 كم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

