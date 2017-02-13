الحريري: لن أسمح للانقسام بالعودة للبلد

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “أكثر ما نحن في حاجة اليه اليوم في لبنان هو العلم والبحث. ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان من الأشخاص المؤمنين بأن العلم هو السبيل الوحيد الذي يعطي الإنسان الأمل ليطور نفسه. وهذا الاستثمار الذي يحصل اليوم من جانبنا كحكومة ودولة ومن جانب الجامعات مهم جدا بالنسبة إلى لبنان، لأن علينا بالتعاون معا أن نطور أنفسنا وننظر إلى المستقبل”.

الحريري وخلال احتفال توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية: الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس – الكسليك، بهدف تطوير التعاون في برنامج دعم البحوث العلمية، شدد على أنه “في البلد اليوم ورشة إصلاحات كبيرة جدا، وفي رأيي أن الدولة بكاملها وكل مؤسساتها في حاجة إلى إصلاح، ولكن ليصبح هذا الإصلاح حقيقيا يجب أن يحصل من خلال التعاون مع كل الجامعات الأساسية في لبنان لبناء مجتمع لنرى كيف في إمكاننا كدولة أن نطور أنفسنا وما هي الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. هذا مشروع طويل الأمد وهذه مبادرة سأقوم بها في المستقبل القريب وعلينا جميعا أن نعمل على انجازها. والأهم بالنسبة إلي هو أن تكون الجامعات الأساسية منخرطة في هذا المشروع. نحن كدولة بالتأكيد نملك أفكارا جيدة ولكن الأفكار الجديدة والتي تفتح آفاقا جديدة للمستقبل تأتي من خلال التعاون معكم كجامعات”.

وأضاف “ما يحصل اليوم هو بداية لجهد نقوم به مع الجامعات ويجب ان نضاعفه اكثر واكثر لان لبنان بلد صغير بحجمه وفي منطقة ملتهبة، وعلى الرغم من ذلك فان ثروته الاساسية والتي تجسد الغنى الحقيقي له تكمن في الانسان والشعب. فقد تمكن هذا البلد ان ينجز الكثير من لا شيء، ونحن نعلم ان هذا التنوع في لبنان والاعتدال الذي نعيشه هو الاساس وانا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبأن شباننا وشاباتنا وكبارنا وصغارنا تمكنوا من انجاز الكثير في بلد صغير كلبنان، وهناك دول اكبر منا بكثير لم تستطع ان تنجز في الاقتصاد وغيره ربع ما أنجزناه”، لافتا إلى ان “خلافاتنا احيانا تؤثر علينا، ولكنني اليوم من موقعي لن اسمح للانقسام بان يعود الى البلد، وهذا امر اؤكده لكم”.

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