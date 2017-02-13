القبض على تاجري مخدرات في حمص ودمشق

وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول وجود أشخاص ينشطون في مجال الاتجار بالحشيش المخدر وترويجه، وأنهم سيقومون بنقل كمية من الحشيش المخدر من محافظة حمص إلى محافظة دمشق .



ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليهم وبعد استدراجهم ونصب الكمين اللازم، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على شخصين كانا يستقلان سيارة خاصة،

وقد حاولا الفرار والهرب مع إطلاق عيارات نارية من مسدساتهما الحربية ،

إلا أن عناصر الدورية تمكنوا من إلقاء القبض عليهما وعثر بداخل السيارة على كمية 31 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر موضوعة ضمن كيسين ولوحات سيارات مزورة عدد 2 اثنان ،

وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بترويج مادة الحشيش المخدر والاتجار بها.

تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المسدسين ، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

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