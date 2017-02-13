الداود أيد طرح نصر الله: النسبية لا تهدد “الدروز”

أيد الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود، في بيان “ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من اعتماد النسبية كنظام انتخابي، وهو ما يتكامل مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتطابق أيضاً مع ما يطرحه الرئيس نبيه بري، ويتوافق مع ما نقترحه منذ سنوات، مع قوى سياسية وحزبية لتأمين عدالة التمثيل، لا سيما ما أعلنه عن طائفة الموحدين الدروز التي يسوق النائب وليد جنبلاط أنها مستهدفة من خلال النسبية وفي الحقيقة، أنه هو من يخاف على حجمه النيابي المنتفخ، والذي يحصل عليه بنظام أكثري غير عادل، ويقصي مراجع درزية سياسية لها وزنها الشعبي والسياسي، في حين ان النسبية توزع الأحجام على الجميع وتعزز التنوع السياسي الدرزي، ولدى كل الطوائف والمذاهب والأحزاب”.

وأمل الداود أن “يتوقف الجميع عند مصلحة الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات، والاخذ برأيه الذي يعبر عنه دائما انه يريد الخروج من قانون للانتخاب ينتج الطبقة السياسية نفسها الى قانون جديد، يتيح التغيير ويحقق الديمقراطية”.

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