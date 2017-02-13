كورتولموش: تركيا لا تطمع بسوريا!

قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، اليوم الاثنين، إن مدينة الرقة السورية هي مركز تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، مشيرا إلى أن وجود وحدات حماية الشعب الكردية فيها سيهدد أمن تركيا.

وأكد المتحدث أن بلاده لا تطمع في الأراضي السورية، وأنا ما تأمله هو “انتهاء عملية الباب بانتصار الجيش التركي والجيش الحر”.

وعلى صعيد آخر قال كورتولموش إنه ليس كل من يقولون لا لمشروع التعديل الدستوري إرهابيين.

وتخوض قوات تركية بالتعاون مع قوات من الجيش الحر معركة في مدينة الباب السورية في إطار عملية “درع الفرات” التي تستهدف القضاء على المنظمات الإرهابية شمالي سوريا.

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