أعمال شغب أودت بحياة مشجّع

لقي مشجع كرة قدم برازيلي مصرعه، أثناء أعمال شغب قبيل مباراة ناديي بوتافوغو وفلامينغو، قرب ملعب إنجينياو، في مدينة ريو دي جانيرو، الأحد 12 فبراير/شباط.

وتوفي المشجع دييغو دي سيلفا (28 عاما)، بعد وصوله إلى المستشفى ، فيما أصيب ثمانية أشخاص آخرين، أحدهم في حالة حرجة، وصرحت الشرطة فيما بعد أن الشاب المشجع، مات دهسا بسيارة مسرعة.

واندلعت أعمال الشغب بين المشجعين والشرطة قرب الملعب، حيث استخدم رجال حفظ النظام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، للسيطرة على العنف.

ولعب الفريقان بعد تأخر عن الوقت المقرر، وانتهت المباراة بفوز فلامنغو بنتيجة (2-1).

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