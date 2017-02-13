البنك الدولي يمول مشاريع في لبنان والأردن

كشف جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، الاثنين 13 فبراير/شباط، أن البنك سيمول مشاريع تنموية في كل من الأردن ولبنان، بنحو 700 مليون دولار.

وأكد كيم، في كلمته خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في دبي، على استمرار دعم البنك للأردن ولبنان في قضية إيواء اللاجئين السوريين، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب البلدين في التعامل مع مشكلة اللاجئين.

وأضاف كيم، أن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن تشمل العالم الذي يواجه أزمات متعددة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ويبلغ عدد السوريين في الأردن وفق أرقام رسمية، 1.36 مليون شخص، منهم نحو 650 ألفا لاجئين وفق بيانات الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس البنك الدولي، أن التعليم هو “الوقود” الذي يحرك عجلة التنمية، ويعتبر عاملا أساسيا للأمن والاستقرار، والسبيل الأمثل للخروج من البؤس الاقتصادي في أي دولة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين في منطقة الشرق الأوسط، يؤدي للتطرف بين الشباب ويشكل “نزيفا” للقدرات ويزعزع الاستقرار.

وأوضح أن 33% من العاملين في الشرق الأوسط، لا تتوافق مؤهلاتهم العلمية مع وظائفهم التي يشغلونها، منوها إلى أن المنطقة ما تزال تعاني من وجود فجوة بين التعليم ومتطلبات العمل.

وتعد القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بأداء الحكومات في العالم.

واستقطبت القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة، تضم كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم.

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