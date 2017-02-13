“داعش” يعدم قيادييه بعد إخفاقهم أمام ضربات الجيش السوري

نقل ناشطون موالون لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولي عن قيام التنظيم بتصفية أحد قادته في دير الزور بعد إخفاقه أمام الجيش السوري

حيث ذكر أولئك الناشطون عبر صفحات موالية للتنظيم أن جماعة التنظيم قامت بتصفية متزعم جماعة “داعش” المتواجدة في منطقة المقابر على يد عناصر الجماعة بعد فشله في السيطرة على دير الزور والخسائر الكبيرة التي تكبدوها،

ليتم تعيين المدعو “عبد الله ابو حمزة” بديلا عنه.

وتجدر الاشارة إلى أن وحدات الجيش السوري والقوات الحليفة تتابع استهداف التنظيم ومواقعه في دير الزور لتكبده خسيائر كبيرة في العتاد والافراد حيث أفاد مصدر عسكري عن استهداف مستودع سلاح بمحيط دوار غسان عبود ومقر لمسلحي “داعش” مؤلف من عدة طوابق مما أسفر عن قتلى في صفوف المسلحين بينهم المدعو “أبو أيوب الأنصاري”.

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