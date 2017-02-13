هروب 4 سجناء من “داعش”

أفادت شرطة الأنبار أن 4 سجناء خطرين، هم عناصر في تنظيم “داعش”، هربوا من أحد سجون الشرطة في الرمادي، الاثنين.

ويواجه أحد السجناء الهاربين حكماً بالإعدام، وقد فروا في ظروف غامضة، بينما فتحت الشرطة تحقيقات لمعرفة الجهات التي ساعدت 4 عناصر من داعش في الهروب من السجن الشديد التحصين.

وكشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات أن الأربعة فروا من السجن في اللواء الثامن شمال الرمادي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال عمليات تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” من اعتقال المئات من عناصر التنظيم المتطرف.

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