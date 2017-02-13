محمد نصرالله: نسعى لتغيير قانون الانتخابات النيابية

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل محمد نصرالله ان “حركة امل تسعى الى تغيير قانون الانتخابات النيابية ليكون اكثر عصرية واكثر عدالة وافضل تمثيلا عن طريق النسبية والدوائر الكبرى وذلك من اجل ان يتمثل الجميع ويصبح الخطاب وطنيا ومن اجل ان تضعف الطائفية”

لافتاً إلى انه “بعد اجراء الانتخابات النيابية يجب العمل على تكوين رأي سياسي وتطوير الحياة السياسية والوعي السياسي وتطوير الخطاب السياسي الوطني بعيدا عن الطائفية والمذهبية”.

وفي كلمة له خلال لقاء مع المهن الحرة في بيروت اشاد نصرالله “بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية على دورها في مواجهة الارهاب وابعاد لبنان عن الخضات الامنية”، مشيراً إلى “التحول الاساسي في الموقف التركي نتيجة فشل السياسة الامريكية في المنطقة وتحول كل الدول المحيطة بتركيا الى محيط معادي نتيجة الموقف التركي مما ادى الى انتقال المشكلة الامنية الى الداخل التركي وهذا ادى الى مشكلة اقتصادية الامر الذي دفع الحكومة التركية الى فتح حوار وحل المشكلة مع الروس والايرانيين والعراقيين ومنتحت الطاولة مع السوريين”، مؤكداً ان “محور المقاومة يتقدم في المنطقة”.