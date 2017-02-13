مقتل 200 “داعشي” وتدمير 180 هدفاً

13 فبراير, 2017 - 4:16 مساءً المصدر: وكالات
مقتل 200 “داعشي” وتدمير 180 هدفاً

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية بدعم الطيران الروسي تواصل تقدمها نحو تدمر وباتت على مسافة تقل عن 20 كيلومترا من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان: ان الطائرات الروسية شنت غارات أكثر من 90 مرة باتجاه طريق تدمر في ريف حمص خلال الأسبوع الماضي، دعماً للجيش السوري، الذي قام بتحرير 805 كم مربع من أراضي محافظة حمص السورية من قبضة “داعش”.

وأفاد البيان بتصفية أكثر من 200 ارهابي من تنظيم “داعش”، خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تدمير ما يربو عن 180 هدفا تابعا للتنظيم، بما في ذلك 60 نقطة إسناد، و15 مستودع أسلحة وذخيرة ومعدات، و43 مدرعة وسيارة “جيب” مزودة برشاشات ثقيلة.

المصدر: وكالات
13 فبراير, 2017

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