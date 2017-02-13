حملة إعتقالات في عين العرب..من ينفذها؟ ولماذا؟

أوضحت مواقع كردية أن مايسمى “الانضباط العسكري” التابع لـ “الإدارة الذاتية” قد قام باعتقال عشرات الشباب في عين العرب بمحافظة حلب شمالي سوريا والقرى التابعة لها لسوقهم لـ “التجنيد الإجباري”.

حيث ذكرت تلك المواقع نقلا عن نشطاء من أهالي المدينة : «شن الانضباط العسكري التابع للإدارة الذاتية حملة اعتقالات في صفوف الشباب بمدينة كوباني وقراها لسوقهم للتجنيد الإجباري، حيث اعتقل مابين 30 – 40 شاباً».بحسب ما ذكروه

موضحين أن «الاعتقالات جرت داخل مدينة كوباني ، وعلى حواجز الآسايش في مداخل المدينة بالإضافة إلى عدد من القرى من بينها تل غزال، روفي ومزرة وقرى أخرى».

وكتب ناشطون كرد أن هذه الحملة تأتي في سياق قرار اتخذته “الإدارة الذاتية “بضرورة تجنيد الشباب في المعارك التي تخوضها “قوات سوريا الديمقراطية” قرب الرقة

مشيرين إلى أن حركة الشباب في مدينة عين العرب باتت نادرة للغاية، حيث يفضل الكثيرون البقاء في منازلهم على الخروج والتقاطهم من قبل دوريات “الإدارة الذاتية” فيما يسعى الكثيرون لإيجاد وسيلة لمغادرة المدينة من بينهم مناصرون ل “الإدارة الذاتية” بحسب تعبير أولئك الناشطين

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” بعد إعلان حملة “غضب الفرات” تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من القرى والبلدات بمحافظة الرقة.

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