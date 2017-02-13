“هيئة تحرير الشام”توجه إنذارا أخيرا ل”جند الأقصى” ماذا تضمن؟

نقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المعارضة تجدد المعارك اليوم الاثنين بين ميليشيات ” هيئة تحرير الشام” و ميليشيات “لواء جند الأقصى “بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وما نتج عنها من قتلى في صفوف الجانبين،

وذكرت التنسيقيات أن “هيئة تحرير الشام” وجهت إنذاراً أخيراً ل “لواء جند الاقصى” وضحت فيه أسباب الاشتباكات بين الجانبين مطالبة إياه بوقف هجماته ضد حواجز ومقرات الهيئة والكف عن قتل وخطف المدنيين بمناطق سيطرتها.

فيما ذكرما أسموه “ناشطون ميدانيون” بريف إدلب لمواقع معاراضة «إن لواء جند الأقصى واصل هجماته ضد مواقع هيئة تحرير الشام حيث استهدف بعربة مفخخة مواقع للهيئة في بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي وفجر اثنان من انتحاريي الجند نفسيهما بحواجز ومقرات تابعة للهيئة في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي كما سيطر اللواء على المحكمة الشرعية التابعة للهيئة في بلدة الموقا شمالي مدينة جسر الشغور بعد اشتباكات خلفت إصابات في صفوف الطرفين».

وأشاروا الى إن «الهيئة وجهت إنذاراً أخيراً لجند الأقصى ذكرت فيه الأسباب التي أدت للاشتباكات بين الجانبين وذلك بعد مناظرتهم من قبل عسكريي وشرعيي هيئة فتح الشام تبين لهم أن جماعة جند الأقصى تكفر جميع الفصائل المقاتلة بالساحة الشامية وترفض النزول لمحكمة شرعية وهي على تنسيق وارتباط مع جماعة تنظيم داعش، وبعد الجلسة الأخيرة بينهما أرسل عدد من الانتحاريين لتفجير أنفسهم بتجمعات الهيئة فكان واجب علينا قتالهم حتى يزيلوا الحواجز ويفتحوا الطرقات ويكفوا عن خطف وقتل المدنيين وينزلوا إلى محكمة شرعية».

يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت ولا تزال متواصلة بينمسلحي ” هيئة تحرير الشام” و مسلحي” لواء جند الأقصى” بريفي حماة وإدلب في محاولة من “الهيئة” لطرد “الاقصى” من هذه البلدات حيث خلفت المعارك قتلى وأسرى من الجانبين جراء مفخخات “جند الأقصى” التي ضربت مواقع “هيئة تحرير الشام”.

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