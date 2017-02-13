توقف الملاحة الجوية بمطار عدن

وتوقفت جراء ذلك الملاحة الجوية اليوم في مطار عدن الدولي على خلفية توتر الأوضاع والمواجهات بين الفصائل المسلحة في محيط المطار منذ يومين.

وقال مصدر ملاحي: ان الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية توقفت اليوم الاثنين، على خلفية التوتر الذي شهده المطار يومي السبت والأحد.

على صعيد آخر، قام الجيش اليمني واللجان الشعبية بتدمير مدرعة عسكرية إماراتية ومقتل طاقمها بمنطقة المخدرة بصرواح بمأرب.

وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات عنيفة على البوابة الشرقية لميناء الحديدة غرب اليمن، ما اسفر عن سقوط شهيدين مدنيين وجرحى.