مراسلة حرب جزائرية تصاب برصاص قناص “داعشي”

أصيبت صحفية جزائرية كانت في تغطية إعلامية بالعراق برصاص قناص في التنظيم التكفيري “داعش”، وهي الآن في حالة غيبوبة.

وتحدثت قناة الشروق الجزائرية إن مراسلتها سميرة مواقي أصيبت أسفل الرأس برصاصة قناص من “داعش الإرهابي”، في الموصل غرب تلعفر، وهي الآن متواجدة في حالة غيبوبة.

وأكدت “الشروق”، نقلا عن مصدر عراقي أن “السلطات العراقية خصصت طائرة من أجل نقل الصحفية إلى مستشفي بغداد”.

وكتب الصحفي العراقي “هشام الشمري”، على حسابه في الفيسبوك: “الصحة و السلامة للاخت و الزميلة العزيزة سميرة مواقي، تعرضت للإصابة في غرب تلعفر، أدعو لها لأنها تستحق الدعاء والثناء على موقفها المشرف مع الحشد الشعبي المقدس”.

وكانت الصحفية سميرة مواقي قد أسرت لمراسل إرنا بالجزائر في حديث عبر الفيسبوك، قبيل مغادرتها الموصل إلي تلعفر، أنها شعرت بالألم من موقف البعض الذي لامها على تغطيتها للحرب إلى جانب قوات الحشد الشعبي، وقالت “لا أخشي الموت بقدر ما أخشى موقف البعض وتكالبهم. أحتاج كلام مثقفين، كرهت الرداءة”.

ورداً على انتقادات البعض لها قالت سميرة “استفتيت الله هو من يسير دربي فكفي بالله وكيلاً”.

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