حقيقة ما يجري في حي برزة

نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة عن انتشار أخبار في حي برزة الدمشقي خلال الأيام الماضية عن وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري وتعزيزات روسية إلى الحي تمهيدا لعملية عسكرية.

وبحسب ما ذكره ناشطون معارضون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه على إثر انتشار هذا الخبر بدأ الأهالي بالاستعداد للخروج من الحي بحسب ما ذكره عدة ناشطون.

وإلى ذلك أصدر مايسمى ب “المكتب الاعلامي ” لحي برزة الواقع تحت سيطرة ميليشات “الحر” بيانا يوضح فيه أن تلك الأخبار ليس أكثر من إشاعة هدفها بحسب ماجاء في البيان الضغط على مسلحي “الحر” للقبول بالتسوية

وإلى ذلك نقلت مواقع معارضة عن ناشطين اعلاميين بأن ما يتداول على وسائل الإعلام حول تعزيزات عسكرية روسية لا صحة له.و أن الوجود الروسي محدود، واقتصر على دخول “باصين” إلى فرع الشرطة العسكرية القريب من الحي فقط. إضافة إلى قيام “الحر” بحملة توعية للمواطنين بالمساجد والمنابر،

تجدر الاشارة إلى أن حي برزة خاضع لسيطرة ا”لجيش الحر”، ووقع قبل نحو عامين هدنة مع الجيش السوري قضت بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات أمام المدنيين وإدخال المساعدات.

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