الجزائر ترفض تجميد عضوية سوريا في اتحاد الكتاب العرب

رفضت الجزائر تجميد عضوية اتحاد الكتاب السوريين في اتحاد الكتاب العرب خلال اجتماع أمانته العامة بالمكتبة الوطنية الجزائرية، الذي شهد حضور كل الاتحادات العربية باستثناء المغرب.

واطلقت أعمال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب، يوم الأحد 12 فبراير/شباط بالعاصمة الجزائرية.

وقال نور الدين طيبي، عضو مكتب الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين، إن الجزائر رفضت حتى مجرد طرح موضوع اتحاد الكتاب السوريين في اجتماع الجزائر، بعد أن كان هناك مقترح بتجميد عضوية سوريا في الاتحاد العربي، بدعم من فلسطين والمغرب.

وأضاف نور الدين طيبي أن الجزائر “ترافع دائما للإجماع العربي”، مشيرا إلى أن “الاتحاد رحّب بعودة ليبيا إلى البيت (الاتحاد) بعد أن توصل كتاب ليبيا إلى إيجاد صيغة للتفاهم حول تمثيلهم في اتحاد الكتاب العرب”.

كما أشاد عضو مكتب الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين بعودة السودان، بشقيه الشمالي والجنوبي، تماشيا مع الوضع الجديد الذي أفرز وجود دولتين.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الاجتماع شهد كذلك قبول انضمام السعودية والإمارات “في شكل روابط وأندية أدبية”، حيث سيتم البحث عن صيغة قانونية لتجسيد هذا الطرح.

وكان وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي قد قال في افتتاح مؤتمر “تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر” إن انخراط المثقفين في قضايا أمتهم ضرورة ليس فقط بالالتزام بها، لكن أيضا بالعمل على الانفتاح على الآخر ومحاربة الفكر الإقصائي وتغيير الخطاب الثقافي العربي وفق مقتضيات ما تشهده الساحة العربية اليوم من أحداث وتغيرات وتحديات.

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