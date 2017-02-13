تشكيل جديد للميليشيات المسلحة في الحسكة

”تجمع أبناء الحسكة” هو الاسم الجديد لتشكيل عسكري يضم خمس كتائب مسلحة من محافظة الحسكة والعاملة في ريف حلب الشمالي بعد اندماجها
حيث نقلت تنسيقيات الميليشيات المسلحة بيانا قام التشكيل الجديد بنشره أوضح من خلاله أنه “يضم كلاً من ميليشيا “أجناد الحسكة” وميليشيا”لواء الفراتين” وميليشيا”لواء الإخلاص” وميليشيا”ثوار الكرد” وميليشيا” أحرار الشدادي”.
كما نقلت مواقع معارضة عن قيادي في «التجمع» ويدعى «أبو همام» قوله : «إن التشكيل ضم فصائل أجناد الحسكة ولواء الفراتين وأحرار الكرد ولواء الإخلاص ولواء أحرار الشدادي»،
مشيراً إلى أنهم ينتشرون على الجبهات مع «الاتحاد الديمقراطي».
واعتبر المدعو أبو همام، أن «ما حصل هو اندماج كامل لهذه الفصائل تحت راية تجمع أبناء الحسكة، والذي بلغ تعداد مقاتليه حتى الآن 350 مقاتلاً، عدا عن المقاتلين المرابطين على خطوط النار»،
لافتاً إلى أنهم ليسوا ضمن «كتائب الحسكة العاملة ضمن قوات «درع الفرات».
وأشار أبو همام، إلى أن «التجمع» سيحدد في بيان مرتقب صدوره خلال أسبوع، من سيقوده وكيفية التمثيل السياسي مع ما سماها «القوى المعارضة في الحسكة» وأنه ينسق مع «التجمع الوطني».
وأشار البيان أن “مهمة التشكيل هو قتال حزب “الاتحاد الديمقراطي PYD”، ذراع “حزب العمال الكردستاني PKK” في سوريا”.