حقيقة رفع سعر اسطوانة الغاز الفارغة إلى 15 ألف ليرة سورية

كشق مصدر حكومي مسؤول عن وجود دراسة أمام اللجنة الاقتصادية تتضمن مقترحاً “برفع سعر إسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 8800 ليرة إلى حدود 15 ألف ليرة أو20 ألف ليرة، وذلك بعد صدور قرار برفع سعر إسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي ليصبح سعرها 30 ألف ليرة”.

و أوضح المصدرأن “السبب في اقتراح رفع السعر يعود لارتفاع تكاليف التصنيع، حيث وصلت تكلفة إسطوانة الغاز الواحدة إلى نحو 15 ألف ليرة، و تباع حالياً وفق إيصالات شركة محروقات “سادكوب” بـ8800 ليرة”.

ويشهد مركز بيع إسطوانات الغاز الفارغة ازدحاماً نتيجة تراكم عدد الإيصالات التي سلمت للمواطنين لشراء إسطوانة غاز فارغة، حيث “تم اقتطاع 10 آلاف إيصال خلال العام 2016، ومنذ بداية العام الحالي 2017 وصل عدد الإيصالات التي وزعت للمواطنين إلى أكثر من 4 آلاف إيصال”،

هذا وتقوم شركة محروقات «سادكوب» بتأمين أسطوانات الغاز منها وبيعها للمواطنين، وفي حال وجود نقص يتم استيراد أسطوانات الغاز، وهو ما تم مؤخراً باستيراد 100 ألف أسطوانة غاز للاستخدام الصناعي من الهند، وذلك بهدف تخفيف الضغط على أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تقوم المحلات التجارية والمطاعم والورشات الصناعية بشراء أسطوانة الغاز المنزلي لاستخدامها في أغراض تجارية وصناعية ما يشكل ضغطاً في الطلب عليها.

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