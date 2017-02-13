السجن 10 أعوام على متهم بالتجسس لصالح السعودية

أصدر حسن حيدري، رئيس محكمة الثورة الإسلامية في مدينة مشهد، الاثنين 13 فبراير/شباط، حكما بالسجن 10 أعوام على أحد المدانين بالتجسس والبالغ من العمر 62 عاما.

وقال القاضي في تصريح لوكالة “ارنا” الإيرانية، إن المتهم وضع تحت المراقبة السرية من قبل دائرة الاستخبارات في محافظة خراسان الرضوية وقد تم اعتقاله منذ 5 أشهر.

وأضاف أن المتهم كان على صلة بإحدى الدول العربية في مجال نقل المعلومات ولديه سجل حافل بالتجسس لدولة أخرى، في إشارة إلى السعودية.

وأوضح حسن حيدري أن المسجون انضم إلى إحدى شبكات التجسس تحت غطاء استصدار تأشيرة الحج وكان يجمع المعلومات لهذه الشبكة.

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