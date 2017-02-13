الجيش السوري سيد الميدان..وقتلى “داعش” و”النصرة” بالعشرات

تستمر وحدات من الجيش السوري بمحاربة مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” و”داعش” المدرجين على لائحة الارهاب الدولي .

مصدر عسكري صرح بأن وحدات من الجيش تصدت لاعتداءات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محاور المنشية وحميدة الطاهر وساحة بصرى والمؤسسة في مدينة درعا وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد

هذا وقد كانت مجموعة من مسلحي “النصرة” حاولوا السلل من اتجاه مدرسة اليرموك باتجاه حي المنشية حيث تصدى لهم الجيس موقعا جميع أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب بليستمر الجيش بسيطر ته على المشهد الميداني

هذا وتترافق محاولات “النصرة” مع استهدافهم بالقذائف الصاروخية واسطوانات الغاز الأحياء السكنية في مدينة درعا حيث وقعت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

كما أحبطت وحدة من الجيش محاولات تسلل للميليشيات المسلحة على اتجاه بلدة الحميدية ودار العلم في ريف القنيطرة

إلى ذلك أقرت التنظيمات الإرهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل 11 إرهابيا من بينهم 4 من تنظيم جبهة النصرة وهم الأردني الملقب “أبو ريان المهاجر” و”موسى عوض الشحادة” و”محمد عبد الغني أوسطة” والمدعو “أبو محمد” إضافة إلى الإرهابيين الفلسطيني خالد أحمد نصار وإبراهيم نضال المصري وأحمد محمد سلمان أبازيد وأحمد خيام المحاميد ومحمود أمجد عيسى المحاميد وباسل نايف سليمان الدروبي وأحمد القداح”.

كما وجهت وحدة من الجيش السوري ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور أسفرت عن القضاء على كامل مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” وتدمير مستودع ذخيرة وسيارة مركب عليها مدفع ثقيل قرب دوار غسان عبود.

إلى ذلك أعلن ناشطون موالون لتنظيم “داعش” الإرهابي عن قيام التنظيم قام قائد عملية منطقة المقابر نتيجة فشل الهجوم والخسائر الكبيرة التي مني بها التنظيم”.

وإلى حلب فقد قامت الميليشيات المسلحة بإستهداف منطقة جمعية الزهراء بقذيفة صاروخية دون معلومات عن إصابات

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