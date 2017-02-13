ارتفاع عدد القتلى في تايون إلى 32 شخصا

ارتفعت حصيلة عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة السياحية بجزيرة تايوان، الاثنين 13 فبراير/شباط، إلى 32 شخصا، وفقا للمعلومات الأخيرة.

ونقلت وكالة تايوان المركزية للأنباء (CNA) بأن 45 شخصا، بمن فيهم السائق والدليل السياحي، كانوا داخل صالون الحافلة لحظة انقلابها. ونقل 13 مصابا إلى المستشفى.

وقد لقي 30 شخصا حتفهم في مكان الحادث، وتوفي اثنان آخران لاحقا متأثرين بجروحهما في المستشفى.

وبحسب المنقذين فإن جميع الركاب هم مواطنون محليون، ومعظمهم متقاعدون كانوا في طريق عودتهم من جولة سياحية قاموا بها في مدينة تايجون.

وفي وقت سابق من الاثنين، أفادت CNA بمقتل 28 شخصا على الأقل في الحادث.

وبحسب الشرطة فإن المعلومات الأولية تدل على أن سائق الحافلة تجاوز السرعة المسموح بها، ما أدى إلى انقلاب الحافلة.

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