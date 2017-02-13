شينزو آبي: “بوتين رجل كلمة”

وقال رئيس الحكومة اليابانية ذلك على الهواء في تصريح لتلفزيون NHK.

وأضاف “أعتقد أننا قد أجرينا محادثة صريحة حول عدد من القضايا ومنها كيفية التعامل مع روسيا، كما نعلق أهمية كبيرة على الحوار مع بوتين”، وأردف آبي بأن بوتين “هو الرجل الذي يحافظ على وعده”.

وقد صرح رئيس الحكومة اليابانية مرارا وتكرارا بأنه قادر على بناء علاقة عميقة من الثقة مع رئيس روسيا بسبب العديد من الاجتماعات التي تتم مباشرة في اليابان وروسيا، فضلا عن مواقع المنظمات الدولية.

ووفقاً لآبي هناك علاقة من الثقة المتبادلة مع روسيا.

في عام 2016، كثفت روسيا من الحوار مع اليابان إلى حد كبير. وخلال العام، زار رئيس الوزراء الياباني مرتين روسيا الاتحادية، في مايو/أيار في سوتشي، حيث اقترح خطة لتطوير ثماني نقاط من التعاون، وفي سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك في المنتدى الاقتصادي للشرق (المنتدى الاقتصادي العالمي).

في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى اليابان.