بيسكوف: لا توجد مباحثات مع واشنطن حول رفع العقوبات

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي ، الثلاثاء 13 فبراير/شباط، عدم وجود أي مباحثات رسمية بين الكرملين والبيت الأبيض حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وقال بيسكوف في معرض إجابته على سؤال بشأن احتمال رفع الولايات المتحدة عقوباتها عن روسيا، قال: “لقد قلنا إنها (المباحثات) غير موجودة”.

ومطلع شهر فبراير/شباط الجاري، أوردت بعض وسائل إعلام أمريكية تقارير زعمت فيها أن مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، بحث هاتفيا مع سيرغي كيسلياك، السفير الروسي لدى واشنطن، مسألة رفع العقوبات عن روسيا، وذلك قبل شهر من تولي دونالد ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، على وجه التحديد، إن فلين ألمح، خلال المكالمة الهاتفية مع كيسلياك، إلى إمكانية إعادة إدارة دونالد ترامب النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على روسيا بسبب ما وصفته واشنطن بمحاولة موسكو “التأثير” على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

هذا، ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية بيسكوف التعليق على “الفضيحة” التي اندلعت في الولايات المتحدة حول شخصية مايكل فلين، مشيراً إلى أن الأمر يمثل “نقاشات داخلية تجري في واشنطن”.

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