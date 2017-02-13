روحاني يزو سلطنة عمان والكويت الأربعاء

سيقوم الرئيس حسن روحاني بزيارة إلى سلطنة عمان ودولة الكويت يوم الأربعاء القادم تستمر يوماً واحداً وذلك بدعوه رسميه من سلطان عمان وأمير الكوبت.

وقال مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام “برويز اسماعيلي” إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد وأمير دوله الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أن زيارة الرئيس الايراني إلى سلطنة عمان ستشهد برامج عديدة بمافيها مراسم الاستقبال الرسمي من قبل السلطان قابوس للرئيس روحاني فضلاً عن عقد لقاء خاص وإجراء محادثات بين الوفدين الإيراني والعماني رفيعي المستوى.

وتابع المسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس روحاني سيغادر العاصمة العمانية مسقط بعد ظهر الأربعاء متوجها إلى دولة الكويت حيث يستقبله رسمياً أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى جانب المحادثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والكويتي رفيعي المستوى.

وأكد اسماعيلي أن عدداً من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص في إيران سيرافقون الرئيس روحاني في زيارته إلى هذين البلدين.

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