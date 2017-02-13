هذا ما سيفعله “داعش” في عيد الحب

قال مصدر في محافظة نينوى العراقية، إن خطيبا من “داعش” صبّ غضبه على “دبدوب أحمر” وقطع رأسه بسكين، غربي الموصل، محذرا من الاحتفال بعيد الحب، واصفا إياه بـ”عيد الفسق”.

وذكر المصدر في تصريحه لموقع “بابل”، “أن خطيبا من “داعش” ألقى خطبة غاضبة في أحد المساجد، غربي الموصل، تحدث فيها عن حديث يجري بين الشباب والمراهقين حول عيد الحب”.

وأضاف أن “الخطيب أخرج دبدوبا أحمر فجأة أمام المصلين وقطع رأسه بسكين حادة، وهو يردد عبارة هذا مصير من يحتفل بعيد الفسق”.

يشار الى أن عيد الحب أو “الفالنتاين”، هو اليوم الذي يجتمع فيه العشاق حول العالم مع من يحبون لتقديرهم، وتعبير عن مدى سعادة العاشق بوجود محبوبته معه في حياته الشخصية، كما لا يقف عيد الحب فقط على العشاق، بل كذلك في هذا اليوم يمكنك التعبير عن مدى سعادتك بتواجد شخص في حياتك داخل دائرة الصداقة أو من الأقارب.

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