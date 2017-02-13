البحرية الإيرانية تحبط محاولة اختطاف سفينة

أحبطت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين هجوماً نفذه قراصنة صوماليون ضد سفينة تجارية إيرانية بهدف اختطافها في باب المندب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن “قراصنة صوماليون كانوا يستقلون 11 زورقاً سريعاً حاولوا التعرض لسفينة تجارية إيرانية في باب المندب إلا أن التدخل السريع لقوة خاصة تابعة للأسطول “الرابع والأربعون” في البحرية الإيرانية حال دون تمكن القراصنة من اختطافها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول “الرابع والأربعون” التابع للبحرية الإيرانية يقوم ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمهمة في باب المندب على أن تنتهي مهمته في شباط/فبراير الحالي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

