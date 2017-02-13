“هيومن رايتس” تتهم سوريا بتنفيذ هجمات كيماوية في حلب!

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر عنها، اليوم الاثنين ، إن الدولة السورية نفذت هجمات كيماوية “منسقة”، على مناطق سيطرة الفصائل العسكرية في أحياء مدينة حلب الشرقية، خلال الشهر الأخير من المعارك فيها.

وأضافت المنظمة، إن الطيران المروحي ألقى “غاز الكلور” على مناطق سكنية في حلب، ثماني مرات على الأقل، في الفترة بين 17 تشرين الثاني و13 كانون الأول عام 2016، أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وإصابة 200 آخرين بحسب زعمها

وزعمت أن الدولة السورية تواصل استخدام غاز الكلور ضد المدنيين كما تشن هجمات منسقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وزعمت أن السلطات ألقت الكلور على حلب 8 مرات في الشهرين الماضيين.

يذكر أن اتهامات المنظمات الدولية لاستخدام الدولة السورية مواداً كيميائية على بعض المناطق لم تتوقف منذ بداية الحرب في البلاد، وعادة ما يتم الإعلان عنها بالتزامن مع موعد انعقاد أي مؤتمر حول الشأن السوري.

في حين أن الدولة السورية أعلنت في عدة مناسبات عن موافقتها لاستقبال بعثات دولية للتحقيق بهذه المزاعم وكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

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