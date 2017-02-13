المرعبي دعا الى توسيع عمل برنامج الاغذية العالمي

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في مكتبه في الوزارة ممثل ومدير ” برنامج الاغذية العالمي ” دومينيك ر. هاينريك الذي قدم شرحا مفصلا عن دور المنظمة والمشاريع التي تعمل عليها، خصوصا في المناطق الفقيرة والمكتظة بالنازحين.

وفي هذا السياق، شدد الوزير المرعبي على ضرورة توسيع عمل “برنامج الاغذية العالمي” ليشمل مختلف المناطق وتحديدا المناطق الأكثر حاجة والتي لم تصلها المساعدات الغذائية بعد.

وتطرق الوزير المرعبي الى امكانية استحداث مشاريع رائدة من شأنها دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة في تصديها لتداعيات الازمة السورية، خصوصا لجهة المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي من خلال برنامج الاغذية العالمي، منوها بعمل المنظمة بتوجيهات الرئيس الحريري لجهة زيادة مشترياتها من الانتاج اللبناني، الأمر الذي يساعد على تصريف الإنتاج الزراعي.

وفي الختام شدد الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون الدائمين.

كما التقى المرعبي سفير منظمة “فرسان مالطا” شارلز هنري داراغون، بحضور مستشار السفير فرنسوا صعب في زيارة بروتوكولية استعرضا خلالها مستجدات أزمة النازحين وتأثيراتها على المجتمع اللبناني ودور جمهورية مالطا في دعم لبنان لمواجهة الازمة”.

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