رحمة: لسنا قادرين على الخروج بقانون انتخابي جديد

راى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب اميل رحمة ان القوة السياسية في لبنان غير قادرة على الخروج بقانون انتخابي جديد لان النقاش اذا ظل حول عدد النواب الذي يؤمنه اي قانون فلن يكون هناك تقدم بهذا الملف، موضحا انه اذا تم احترام المعايير فانه سيتم انجاز قانون غدا.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان النسبية تحترم الاقلية الوزانة ولا تطردها ابدا وما قاله الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله امس بهذا الشأن مهم جدا، مشيرا الى ان حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر ملتزمون التزام كامل بالنسبية، مؤكدا ان ثوابت فريقنا في الانتخابات لاتزال عينها في العام 2009،

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

