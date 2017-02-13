سلمان يستقبل أردوغان بمطار قاعدة الملك سلمان

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين 13 فبراير/شباط، إلى عاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بالإضافة إلى سفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار وعدد من المسؤولين.

واستهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 12 فبراير/شباط، جولته إلى ثلاث دول خليجية هي البحرين والسعودية وقطر. وقد زار البحرين يوم الأحد، ووصل اليوم إلى السعودية.

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة التركية قد أصدر في الـ12 من فبراير/شباط، بيانا ورد فيه أن الرئيس التركي سيقوم بزيارة إلى البحرين والسعودية وقطر، في إطار جولته الخليجية، التي ستستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدول المذكورة ستسهم في تطوير العلاقات التركية الخليجية بشكل عام.

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