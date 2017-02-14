عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 14-02-2017:

العناوين:

“النهار”:

14 شباط: بوصلة المواقف الحريرية

دمشق مستعدة لتبادل سجناء مع المعارضة جنيف – 4 إلى 23 ووفد المعارضة لم يكتمل

ترامب يدافع عن سياسته “الحكيمة” للهجرة فلين في موقف صعب نتيجة اتصالات بموسكو

“الأخبار”:

العراق.. رواية صعود «داعش»

جنبلاط ينفتح على النسبية

نقاش الموازنة: الضرائب المرغوبة على الأغنياء فقط

نتنياهو ــ ترامب: التهديد الايراني أولاً

“البناء”:

روحاني إلى مسقط والكويت بدعوتين رسميتين لبدء حوار إيراني خليجي

القاهرة بحضور عون… لا ترى مبرراً لاستمرار شغور مقعد سورية

جنبلاط يودع بري «أمانة حفظ الدروز والزعامة الجنبلاطية» بقانون مناسب

“الجمهورية”:

14 شباط: لبنان في دوامة الأزمة

عون: لمبادرة إنقاذ عربية

ماذا تغيّر في وفد المعارضة السورية إلى جنيف؟

العراق: مقتل قادة من “داعش”

“اللواء”:

محادثات القمة اللبنانية -; المصرية تركِّز على التعاون في كافة المجالات والسيسي يَعِد بزيارة لبنان قريباً

لبنان يستعيد ذكرى رفيق الحريري

الحريري في ذكرى استشهاد والده: حماية التسوية والبيان الوزاري

قمّة سعودية -; تركية في الرياض اليوم

“الديار”:

الواقع الدرزي يتمايز عن الحالة الجنبلاطية ويتقارب مع أخصامه

محيطون برئيس التقدمي يعتبرون ان عون يحاربه بعصا حزب الله

“المستقبل”:

12 مرة 14 شباط

اردوغان في الرياض ترسيخاً للتحالف الاستراتيجي

عون يدعو الى مبادرة إنقاذ عربية ووضع استراتيجية لمحاربة الإرهاب

هنية يتخلى عن منصبه للسنوار استعداداً لخلافة مشعل

الأسرار

“النهار” – أسرار:

احتدام مقبل…

أكّد نائب أن المواجهة السياسيّة ستحتدم في البلاد مع فتح ملفات الفساد وإقفال أبواب الهدر.

انتخابات كسروان…

يتحدّث ناشطون في كسروان عن أن نواة اللائحة الانتخابية رست على ثلاثة إلى اليوم وينتظر استكمالها لاحقاً.

عدم الرد…

أُعطيت تعليمات لعدد من النواب والوزراء لعدم الرد على كلام عنيف أطلقه نائب في كتلة المستقبل النيابية.

تلفزيون لبنان…

يحتدم الخلاف حول المرحلة المقبلة في “تلفزيون لبنان” وسط تبادل التهم بين القيّمين عليه حالياً.

“البناء” – خفايا:

لفت نائب في تكتل التغيير والإصلاح إلى أنّ لجوء الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل إلى سلاح «الميثاقية» الذي استخدمه التيار الوطني الحر للمطالبة بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لم يكن موفقاً، لأنّ الالتزام بالميثاقية يجب أن يتمّ بعد الانتخابات وليس قبلها، أيّ أنّ الميثاقية تفرض أن تتمثل كلّ طائفة أو مذهب بالفريق أو بالفرقاء السياسيين الذي كسبوا شرعية تمثيلهم لمكوّنهم من خلال انتخابات نيابية عادلة على أساس قانون يؤمّن صحة التمثيل… وهذه لا تتوفر إلا بالنسبية الكاملة.

“الجمهورية” – أسرار:

يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.

قال مرجع روحي إن مشكلة قانون الإنتخاب في العقلية وليست في الشق التقني وكل جهودنا السابقة لم تفضِ الى نتيجة.

توجهت الأنظار الى شخصية لبنانية ودورها في موقف أطلقه رجل أعمال عربي ضد مرجع رئاسي على خلفية موقف أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.

“اللواء” – أسرار:

لغز

يواجه طاقم الوزراء الجدد أزمة في طلب السلطات المالية، نظراً لإنعدام الخبرة وخشية المحاسبة، مما يُعزّز على انطلاق العمل فيها!

غمز

دخل أحد الوزراء النشطين على خط معالجة مشكلة مزمنة، بما له من نفوذ داخل حزبه وعلاقة مع مؤسسة ينازع الحزب على ملكيتها..

همس

أنعشت مواقف أخيرة همة المسؤولين لوضع تفاصيل الخطة الأمنية البقاعية، مع زيادة في التنسيق..

“المستقبل” – يقال:

إنّ وزير الصحة طمأن مراجعين بأنه أمّن الاعتماد اللازم من الخزينة لتوفير التمويل لأدوية السرطان مؤكداً استئناف تزويد المواطنين المرضى بهذه العلاجات.

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