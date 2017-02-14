مجلس الأمن يدين بالإجماع إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في اجتماع طارئ، الاثنين 13 فبراير/شباط، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، داعيا الدول الأعضاء إلى “مضاعفة الجهود” لتطبيق العقوبات على بيونغ يانغ.

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